اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن اليوم دعما جديدا لصائدى الأسماك بكفر الشيخ ضمن "بر أمان"

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:41 ص
وزيرة التضامن تعلن اليوم دعما جديدا لصائدى الأسماك بكفر الشيخ ضمن "بر أمان" وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية اليوم فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وخلال الفعاليات ستعلن وزيرة التضامن الاجتماعي ثلاث مبادرات جديدة في اطار المبادرة الرئاسية "بر آمان".

وكانت الدكتورة نيفين القباج، قد أعلنت رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل - لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين، وأن المساعدات تشمل بدل الحماية والشباك لحماية صغار الصيادين من مخاطر المهنة وخاصة تأثيرات العمل في المياه الباردة في موسم الشتاء والتعرض للبرد القارص مما يتسبب في مشكلات صحية لهم علي مر السنوات، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين وتعزيز قدرات مهنة الصيد التي تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرة.


وزيرة التضامن

صائدى الأسماك بكفر الشيخ

المبادرة الرئاسية بر أمان

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صغار الصيادين

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