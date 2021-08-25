موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 25-8-2021

كتب: مدحت عادل

نشر "موقع اليوم السابع" اليوم الأربعاء 25-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنته وزارة البترول بالتوسع في تشغيل محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الهامة وفقا لما يلي:

البترول: تشغيل مزيد من محطات تموين السيارات بالغاز.. والمستهدف 1000 محطة

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس بالإسكندرية بعد تطويرها، وإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى اليها تلبية لاحتياجات مستخدمى السيارات العاملة بالغاز.

وأوضح المهندس طارق الملا عقب الافتتاح، أن المحطة التى تتبع شركتى التعاون للبترول وكارجاس تأتى فى اطار برنامج الوزارة لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية واتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من خلالها، تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى ونظيف.

نائب وزير السياحة: متابعة دورية لتطوير "شجرة مريم" وافتتاحها قريبًا

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، منطقة شجرة مريم بحي المطرية بالقاهرة، إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة، وذلك للوقوف على مستجدات أعمال مشروع تطويرها والمنطقة المحيطة بها، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بجلسة الأربعاء.. و6.9 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.450 مليار جنيه.

مصر تحتل المركز 36 بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، حيث تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 430 مركزًا ليصبح في المركز 360 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

اعتماد عقود إنشاء مشروعات جديدة لـ44 مستثمرا بمناطق المطور الصناعي

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على إحداث تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بدء تلقى طلبات صرف الدُفعتين "الثامنة والتاسعة" من صندوق الطوارئ لدعم قطاع السياحة

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، بدء تلقى الغرفة طلبات أعضائها من الجمعية العمومية، لصرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات "الثامنة والتاسعة"، وأكدت سرعة موافاة الجهاز الإدارى بالغرفة بالمستندات التى طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات الإعانات الجديدة فى شكل اكسيل شيت Excel sheet.

رئيس البورصة يبحث مع قيادات 3 شركات ناشئة فرص نموها من خلال سوق المال

التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قيادات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار"Egypt Ventures" أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وشركتي "Fatura" و"PayNas"، لبحث فرص نمو وزيادة أعمالهم من خلال البورصة المصرية.

المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية بتكلفة 110ملايين يورو

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن فوز الشركة بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطول 150 كم، ويتضمن إنشاء ثلاثة كبارى بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عملا صناعيا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.