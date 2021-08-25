لجنة زراعة الأنسجة تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء

كتبت أسماء نصار

تفقد أعضاء اللجنة العليا لزراعة الانسجة بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور السيد جمعة معمل اكثار النخيل وزراعة الأنسجة وصوبة أقلمة النخيل بمركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين .



تأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للوقوف على إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات علي المستوي التجاري والإستفادة من الامكانات المتوفرة بالمركز.



وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود البحثية والتطبيقية الملموسة وبما حققة اعضاء الفريق البحثي لبرنامج "تطوير نظام للانتاج التجارى والتحسين الوراثى لبعض أصناف النخيل" برئاسة الدكتور تامر محفوظ رئيس الفريق البحثي.



كما أشاد أعضاء اللجنة بما شاهدوه من تطبيقات مبتكرة للتوصل إلى نتائج عالية في أقلمة النباتات الناتجة من المعمل والتوصل إلي طريقة مبتكرة في الأقلمة وأليات تطبيقها على شتلات النخيل ناتج زراعة الانسجة حيث تميزت هذه الطريقة بأنها ذات كفاءة عاليه في الأقلمة وكذلك فى استهلاكها لوحدة المياه والمغذيات كما أنها اقتصادية مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى.



وأعرب رئيس اللجنة عن اهتمامهم بتقييم معمل اكثار النخيل بزراعة الانسجة وصوبة الاقلمة وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل والاعتماد دعمًاً لهذه الجهود البحثية الهادفة للتغلب على المعوقات التى تواجه إنتاج النخيل بزراعة الانسجة في مصر.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم توفير كل الدعم والاهتمام بالبرنامج البحثي وتوفير الامكانيات المعملية التي تكفل لفريق العمل قيامه بمهامه، وايضا الاهتمام بتوفير احدث الاجهزة والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لاتمام هذا البرنامج مؤكداً على الاستمرار في تقديم كل الدعم في الفترة القادمة.

















