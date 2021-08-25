ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية وثلاجة أغذية بدون ترخيص بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث مديرية التموين فى القليوبية، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع والمصانع بدون ترخيص، حيث أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المصنع، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية، بدون ترخيص، به 200 عبوة مياه معدنية، سعة العبوة 11 لتر غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى، و 300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات مستلزمات انتاج، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، و 7100 قطعة غطاء وحامل وأستيكر بدون مستندات مجهولة المصدر، ومستلزمات انتاج ووحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، عثر بها على 9,5 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطر على الصحة العامة ، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.