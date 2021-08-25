صعود بورصات السعودية والكويت والبحرين بجلسة الأربعاء.. وهبوط الأسواق الإماراتية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحًا 15.60 نقطة ليغلق عند مستوى 11156.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% رابحًا 64.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6768.35 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.88% رابحًا 14.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.99 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% خاسرًا 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2902.65 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسرًا 16.38 نقطة ليغلق عند مستوى 7665.149 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون درهم.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحًا 15.60 نقطة ليغلق عند مستوى 11156.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% خاسرًا 119.65 نقطة ليغلق عند مستوى 24405.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.8 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمرافق العامة بنسبة 0.58%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، ثم قطاع تجوئة السلع الكمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.3%، 0.29%، على التوالي.

وقفز 87 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باتك" بنسبة 7.82%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 5.7%، ثم سهم "العمران" بنسبة 5.70%، وتراجع 101 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.44%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 4.20%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.91%، فيما تصدر سهم "التصنيع" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 290.9 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% رابحًا 64.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6768.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.21% رابحًا 88.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7417.99 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 11.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5476.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسرًا 9.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5769.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 508.9 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.5 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، يليه قطاعي الطاقة والعقار بنسبة 0.69%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات المالية بنسبة 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 2.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% رابحًا 14.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 82.26% مدفوعًا بصعود أسهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 2.76%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.64%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.32%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.9%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 7.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 66.29% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 41.35% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسرًا 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2902.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.6 مليون سهم محققة ما قيمته 268.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3441 صفقة لعدد 33 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.32%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.58%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.78%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.8 مليون ورقة بقيمة 55.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.57%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسرًا 16.38 نقطة ليغلق عند مستوى 7665.149 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 543 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 7613 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.15%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.95%، ثم سهم "مجموعة أيه.أس.جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 14.82%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 6.99%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 355.1 مليون درهم.