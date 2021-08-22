تراجع الأسهم السعودية بجلسة بداية الأسبوع.. وصعود أسواق الإمارات والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.12% خاسرًا 125.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11076.55 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسرًا 10.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6657.76 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.61% رابحًا 10.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1648.12 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.12% خاسرًا 125.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11076.55 نقطة، وهبطت مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسرًا 106.99 نقطة ليغلق عند مستوى 24824.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.4 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.79%، يليه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 1.59%، 1.56%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.23%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وقفز 26 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 4.57%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.48%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 4.15%، وتراجع 166 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.74%، ثم سهم "بوان" بنسبة 4.53%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 4.40%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 296.6 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.61% رابحًا 10.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1648.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 51.51% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.46%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.96%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 4.78% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.34%، وهبطت أسهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.90%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 5.09%، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.01% رابحًا 28.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2866.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.9 مليون سهم محققة ما قيمته 165.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2162 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية والنقل بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وقفز 21 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.75%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.10%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.55%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.25%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.3 مليون ورقة بقيمة 47.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.98%.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.77% رابحًا 59.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7679.245 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي 11 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.354 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 266.5 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 4420 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.75%، يليه قطاع الاتصالات 1.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.46%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.89%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 14.29%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 7.62%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 10%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.4%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 281.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.07%.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسرًا 10.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6657.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسرًا 19.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7271.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحًا 10.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.18 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% رابحًا 8.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5736.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 222.3 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8542 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.81%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.68%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%.