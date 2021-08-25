شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ونجحت الجهود في ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (9,5 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (2,5 طن "مقطعات لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (41,12 طن "أرز أبيض ، مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 طن حلوى جافة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"_ 8 طن سكر حر – عسل جلوكوز "مستلزمات إنتاج" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 طن سكر حر ) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير بالخواص الطبيعية "متحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (5,74 طن جبن مطبوخ – مواد خام بدون مستندات "مجهولة المصدر")، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (2 طن دقيق بلدى) مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية محظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها لاستخدامها فى إنتاج الخبز السياحى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة)، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (106 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها ماكينة صرف الخبز المدعم لإستخدامها فى عملية صرف الخبز وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة )، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (5 طن زيت طعام يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "منتج نهائى" – 2,5 طن دقيق فاخر - 180 عبوة زيت طعام مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى"مستلزمات إنتاج")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لتر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات "مستلزمات إنتاج" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة – 7100 قطعة غطاء وحامل وأستيكر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات أنتاج – وحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياه)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المياة المعدنية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية .

وتمكنت الجهود من ضبط (32,200 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة )، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.