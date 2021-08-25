اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسا مجلس الدولة وقضايا الدولة يهنئان المستشار عزت أبو زيد لتوليه رئاسة النيابة الإدارية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:42 م
رئيسا مجلس الدولة وقضايا الدولة يهنئان المستشار عزت أبو زيد لتوليه رئاسة النيابة الإدارية تقديم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية الجديد
كتب عبد الله محمود ـ إيهاب المهندس

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استقبل المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

كما استقبل المستشار عزت أبو زيد، المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة النيابة الإدارية.

ومن جانبه حرص المستشار عزت أبوزيد، على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
رئيس النيابة الإدارية والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس النيابة الإدارية والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة
 
رئيس النيابة الإدارية والمستشار محمد محمود حسام الدين
رئيس النيابة الإدارية والمستشار محمد محمود حسام الدين
 
زيارة رئيس هيئة قضايا الدولة للنيابة الإدارية
زيارة رئيس هيئة قضايا الدولة للنيابة الإدارية

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