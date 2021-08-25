حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالصف

كتب أحمد الجعفرى - كريم صبحى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف ، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية - 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - 120 جرام لمخدر الهيروين - 250 جرام لمخدر الحشيش - 50 جرام لمخدر الأفيون - سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.