تفاصيل لقاء خالد العنانى بوزير الخارجية والتعاون الدولى لجمهورية سيراليون

كتب: محمد أسعد

استقبل مساء اليوم الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، بمقر الوزارة، الدكتور ديفيد فرنسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون الشقيقة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار.

جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق له للقاهرة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور ديفيد فرنسيس عن سعادته بزيارة مصر التي جاءت في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة، مشيرا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة وعلم الآثار والمتاحف ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين، وذلك لما حققته مصر من إنجاز هام في هذه المجالات.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، علي المكانة التي تحظى بها دول إفريقيا بالنسبة لمصر، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون في مجال العمل السياحي والأثري بين مصر وسيراليون، لافتاً إلى الاستعداد التام للتعاون ودعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.