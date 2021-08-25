تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول فى المحافظات

كتبت أسماء نصار

أنشئت وزارة الموارد المائية والرى مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

وفى التقرير التالى نستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات.

1- يتم متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات.



2- وزارة الرى تنفذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة.

3- المشروعات تساعد على توطين الأهالى نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

4-تم انشاء أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الماضية.

5- يتم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول الجارى فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

6- جارى تنفيذ عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء .

7- يتم إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادى العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

8- جارى إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء.

9- يتم العمال حالياً فى حماية طابا (المرحلة الثانية)، ومنطقة الطور، ووادى وردان بمدينة رأس سدر ووادى غرندل بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء قناة صناعية ومعبر ايرلندى بوادى بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء.

10- يتم تنفيذ عمليات لحماية وادى القويح بمدينة القصير، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وحماية قرية الزعفرانة، بالبحر الأحمر.

11- جارى إنشاء سد وادى أبو إسماعيل (وادى الشقوق) لحماية حى الزهور بمحافظة مرسى مطروح.

12- يتم تنفيذ بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل أطفيح ومخر سيل الديسمى بمحافظة الجيزة، ومخر وادى سنور بمحافظة بنى سويف، ووادى عبادى (3ب، 3ج، 3د) بمحافظة أسوان.

13- يتم تنفيذ أعمال لحماية قرى زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، وقرى (الشغب - المعلة - نجع الدبابية - نجع خور القضا - نجع المساعيد) بمحافظة الاقصر، ونجع البطحة بمحافظة قنا.

14- تم الانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول بوادى العمرانى الغربى (أ) ووادى العمرانى البحرى بمحافظه أسيوط، ووادى عبادى (3أ) بمحافظة أسوان.