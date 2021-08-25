اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 9 آلاف مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:53 ص
تحرير 9 آلاف مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير محاضر لـ (9820) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9765) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (55) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (925) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (246) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1374) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


الاجراءات الاحترازية

الداخلية

كمامة

كورونا

كورونا نيوز

حوادث

حملات امنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تؤثر الكمامة على تنفس ونمو رئة الطفل؟

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 09:00 م

تحرير محاضر للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة خلال حملة السكرتير العام بالفيوم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:24 م

كيف تساعد طفلك على ارتداء الكمامة وحمايته من متغير "دلتا بلس"

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:13 م

تحرير محاضر لـ9 آلاف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:15 ص

جينيفر لوبيز وبن أفليك والأولاد بالكمامات فى رحلة إلى The Magic Castle

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:00 م

رفع 501 حالة إشغال وتحرير 11 محضر بيئة وعدم ارتداء كمامة بالبحيرة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:20 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة