اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 5130 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:07 م
تحرير 5130 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5130 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1250 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 122 مخالفات السير بدون تراخيص، و14 مخالفات الدراجات النارية، و19 مخالفة موقف عشوائى، و 62 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

حملات مرورية

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

ادارة المرور

مخالفات مرورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة