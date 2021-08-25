اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:10 م
أكرم القصاص
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القوى العاملة تسلم أسرتين 200 ألف جنيه قيمة بوليصتى تأمين على العمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:51 م
القوى العاملة تسلم أسرتين 200 ألف جنيه قيمة بوليصتى تأمين على العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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صرفت وزارة القوى العاملة قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك لأسرة كلا من: عصام يوسف محمد إبراهيم من محافظة المنصورة ،  الذي توفي إثر سقوطه من على السقالة مما أدى إلى نزيف في المخ ثم الوفاة، وجمعة فتحي عبد اللطيف ، من محافظة البحيرة ، الذي توفي بسبب غرقه في أثناء الصيد.
 
ووجهت الوزارة رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلة: إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات ، موضحه أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
 
ودعت العمالة غير المنتظمة بضرورة دفع القسط السنوي للوثيقة عندما يحل ميعاد سداده، مشيرة إلي أنه مبلغ زهيد حيث يصل قيمته 60 جنيها سنويا، حتي يمكن الاستفادة من الوثيقة في حالة - لاقدر الله – حدوث إصابة أو وفاة للمؤمن عليه ، ووجهت مديري مديريتي الدقهلية والبحيرة ، بالتواصل مع الأسرتين لتلبية أى مطالب أو احتياجات لهم ، حيث إن كلا الزوجتين لا تعملان ، فضلا عن أنهما يعولا أطفالا قصر، كما وجهت بالتواصل مع وزارة التضامن  لدراسة كيفية التعاون معهم لمساعدة الأسرتين.

القوى العاملة

بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث

بوليصة التامين على العمالة

بوليصة تامين القوى العاملة

بوليصة التامين

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