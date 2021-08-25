القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم "داعش" شرق محافظة صلاح الدين

وذكر الحشد الشعبي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية ضمن قطاع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير معسكر لتنظيم "داعش" وعدد من أوكاره التي كانت تضم مواد لوجيستية في عمق صحراء جزيرة "العيث" شرق محافظة صلاح الدين.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي.