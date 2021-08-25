القبض على شقيقين غسلا 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات فى الأراضى

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين أحدهما مالك شركة استثمار زراعى والآخر شريك ومدير شركة إستيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية قيامهما بغسل أموال تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

وتبين أن المتهمان مقيمان بشمال سيناء ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية (لهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق عدة أساليب تمثلت فى إيداع جزء من تلك المبالغ فى البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بشراء الأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (8 ملايين جنيه).