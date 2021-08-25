اليوم السابع
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القابضة المعدنية: مصانع الدلتا للصلب تدشن مشروع التحول الرقمى ERP الشهر المقبل

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:00 ص
القابضة المعدنية: مصانع الدلتا للصلب تدشن مشروع التحول الرقمى ERP الشهر المقبل وائل يوسف
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ"اليوم السابع"، إن مصانع الدلتا للصلب ستدشن مشروع التحول الرقمى الجديد الشهر المقبل، لافتا إنه يتم تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، حيث  تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) فى مصانع الصلب وقبلها فى شركة العامة للخزف والصينى "شينى"، المدرجة فى البورصة المصرية، والتى تحولت مؤخرا من قانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته قانون 185 لسنة 2020 إلى قانون الشركات 159 لسنة 1981، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية مؤخرا.
 
أوضح وائل يوسف، أن مصانع الدلتا للصلب شهدت تطويرا كبيرا لرفع طاقتها الانتاجية لـ250 ألف طن سنويا، بجانب استمرار عمليات التطوير والتحديث لرفع الطاقة ل500 الف طن سنويا وزيادة طاقة المسابك لـ10 ألاف طن وفق خطة الوزارة.
 
وأضاف أن العمل فى شركة الخزف والصينى أصبح "لايف" فى كل القطاعات، لافتا أن شركة شيني تأتي ضمن شركات المرحلة الأولى المطبق بها مشروع ERP الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام فى نحو 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية.
 
 

التحول الرقمى

قطاع الاعمال العام

القابضة المعدنية

وائل يوسف

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