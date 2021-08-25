العثور على مخبأ للعتاد والأسلحة لداعش شمالى بغداد بالعراق

عثرت القوات الأمنية العراقية على مخبأ للعتاد والأسلحة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد، وذكر الحشد الشعبى -في بيان اليوم الأربعاء- أن قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، عثرت على المخبأ فى قضاء الطارمية خلال الساعات الأولى من انطلاق اليوم الثاني عشر للعمليات على التوالي.
وأوضح أن تنظيم داعش كان يستخدم المخبأ لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.
يذكر أن الحشد الشعبي والجيش قد أطلقا في 13 أغسطس الجاري عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين منطقة الطارمية شمالي العاصمة.
وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، قال إن العراق مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وبغداد لديها كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب، وقال حسين ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" الروسية، عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأمريكي؟.
وأشار الوزير العراقى، إلى أن الأجهزة الأمنية فى البلاد لديها معلومات كافية عن الإرهابيين ولديها خبرة واسعة فى محاربتهم.
وأضاف: "نشهد بعض الحركة (تفعيل الخلايا النائمة) ولكن بشكل عام هذا النشاط لا يشكل تهديدا للمجتمع العراقي".
وفى حديثه عن إمكانية الاحتفاظ بفرقة محدودة من الجيش الأمريكى فى العراق، أوضح الوزير أن "هناك اتفاق واضح على انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية".
وأكد "لكن ما زالت هناك وحدات تساعد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية فى كل الاتجاهات من تدريب ومفاوضات وتبادل للمعلومات... وفى هذا السياق سيستمر العمل لكن الوحدات القتالية ستنسحب بنهاية العام الجاري".
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