العثور على مخبأ للعتاد والأسلحة لداعش شمالى بغداد بالعراق

بغداد (أ ش أ)

عثرت القوات الأمنية العراقية على مخبأ للعتاد والأسلحة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد، وذكر الحشد الشعبى -في بيان اليوم الأربعاء- أن قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، عثرت على المخبأ فى قضاء الطارمية خلال الساعات الأولى من انطلاق اليوم الثاني عشر للعمليات على التوالي.

وأوضح أن تنظيم داعش كان يستخدم المخبأ لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

يذكر أن الحشد الشعبي والجيش قد أطلقا في 13 أغسطس الجاري عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين منطقة الطارمية شمالي العاصمة.

وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، قال إن العراق مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وبغداد لديها كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب، وقال حسين ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" الروسية، عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأمريكي؟.