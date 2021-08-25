السيطرة على حريق بشقة سكنية بطوخ دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة بالدور الرابع العلوى بمنطقة المساكن بشارع عبد السلام عارف شارع أمام مدرسة طوخ التجريبية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة بالدور الرابع العلوى بمنطقة المساكن بشارع عبد السلام عارف شارع أمام مدرسة طوخ التجريبية.

على الفور، جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالدور الرابع العلوى بالمساكن بشارع عبد السلام عارف أمام مدرسة طوخ التجريبية، ملك المواطن "محمد أ ي"، 46 سنة، يعمل أمن بمستشفى طوخ المركزى، ونتج عن الحريق تلفيات بمحتويات الشقة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.