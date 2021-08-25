"السياحة بالغرف التجارية": اقتراب السماح بسفر معتمرين من مصر

كتب أحمد عرفة

قال علي المانسترلى، عضو مجلس إدارة شركات السياحة بالغرف التجارية، إن قرارات السعودية بشأن اعتماد دخول المواطنين الحاصلين على لقاحي سيونوفاك وسينوفارم، بشرط الحصول على جرعة تنشيطية مبشرة جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: السعودية ستسمح بمغادرة أو عودة العمالة ابتداء من أول سبتمبر، طالما التزمت بشروط تلقي اللقاح.

وحول قرار عودة العمرة قال: ننتظر قرار السعودية بإضافة مصر إلى قائمة الدول المسموح لها بإعادة المعتمرين، بعد اعتماد اللقاحات الصينية، مشيرا إلى أن الجانب المصري مستعد تماما لفتح باب التعاقدات مع الوكلاء السعوديين.

وتوقع تحديد السعودية عدد محددة للمعتمرين من كل دولة، لافتا إلى أن عدد المعتمرين سنويا يصل إلى 500 ألف معتمر سنويا.