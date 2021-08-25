السجن المشدد 7 سنوات لسائق بالشرقية شرع فى خطف طالبة بالإكراه

الشرقية – فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لإدانته بالشروع فى خطف طالبة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة مركز كفر صقر.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من عام 2014 ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر ، يفيد بورود بلاغا من " خ . ال . م " 17 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوى ومقيمة بدائرة المركز، بأنه حال سيرها بالطريق العام أبصرت أحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية توك توك ، مشهرا فى وجهها سلاح أبيض " مطواة " ، وقام بجذبها عنوة داخل الدراجة قيادته إلا أنها استعانت بالمارة والذين تمكنوا من نجدتها.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات وأقوال الشهود، أن وراء ارتكاب الواقعة "م . م . ال" سائق توك توك ومقيم بدائرة المركز، والذى شرع فى خطف المجنى عليها حال سيرها فى الطريق العام بالإكراه، بأن أشهر فى وجهها سلاح أبيض مطواة، مهددا إياها وجذبها عنوة داخل دراجة بخارية توك توك قيادته، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو استغاثة المجنى عليها بالمارة الذين تمكنوا من نجدتها

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.