اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بطوخ

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:51 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بطوخ حريق شقة سكنية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتدب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالدور الثانى علوى بعقار مكون من 4 طوابق بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وأن الحريق نشب بالطابق الثانى علوى، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى.


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