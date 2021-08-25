اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:35 ص
أكرم القصاص
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الحزب الموريتانى الحاكم يقرر الانخراط فى التشاور مع أطراف المشهد السياسى بالبلاد

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:01 ص
الحزب الموريتانى الحاكم يقرر الانخراط فى التشاور مع أطراف المشهد السياسى بالبلاد محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ

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أعلن الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، أنه قرر الانخراط النهائي في التشاور الشامل الذي من المتوقع أن يجمع أطراف المشهد السياسي في موريتانيا قريبا.

وقال الحزب في بيان نشر اليوم الأربعاء، في نواكشوط إن القرار اتخذ في اجتماع عقده مكتبه التنفيذي خصصه لمناقشة الحالة السياسية الراهنة في البلاد.

وعبر الحزب الحاكم عن استغرابه، للبيان الصحفي الذي أصدرته أحزاب سياسية معارضة قبل أيام وجهت فيه انتقادات لاذعة لعمل الحكومة وللرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 


الحزب الموريتاني الحاكم

نواكشوط

محمد ولد الشيخ الغزواني

حكومة موريتانيا

الرئيس الموريتانى

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