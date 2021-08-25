الحزب الموريتانى الحاكم يقرر الانخراط فى التشاور مع أطراف المشهد السياسى بالبلاد

وقال الحزب في بيان نشر اليوم الأربعاء، في نواكشوط إن القرار اتخذ في اجتماع عقده مكتبه التنفيذي خصصه لمناقشة الحالة السياسية الراهنة في البلاد.

وعبر الحزب الحاكم عن استغرابه، للبيان الصحفي الذي أصدرته أحزاب سياسية معارضة قبل أيام وجهت فيه انتقادات لاذعة لعمل الحكومة وللرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.