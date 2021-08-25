اليوم السابع
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"التابلت المتحرك".. أداة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات للمرضى وكبار السن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:16 ص
"التابلت المتحرك".. أداة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات للمرضى وكبار السن الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضى

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اهتمام كبير من الدولة بالمرضى وأصحاب الهمم، لتقديم الخدمات اللازمة لهم دون عناء، حيث تستعين الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بـ"تابلت متحرك" لتوجيهه لأماكن تواجد المرضى وكبار السن وغير القادرين على الحركة، لاستخراج بطاقة الرقم القومي بأماكن توجدهم.

و"التابلت المتحرك"، أحدث أدوات الأحوال المدنية لتقديم خدمات جماهيرية للمواطنين، من خلال توفير أجهزة "تابلت" وتوجيه مأموريات لمنازل المواطنين أو المستشفيات، لتصوير كبار السن والمرضى واستخراج بطاقات الرقم القومى لهم.

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وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.


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