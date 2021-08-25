التأديبية تبرئ مسئولين سابقين بالقوى العاملة من صرف مكافآت تجاوزت القيمة المحددة

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، ببراءة 3 مسئولين سابقين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، مما نُسب إليهم من مخالفة القواعد المالية والمساس بالمصلحة المالية للدولة ، بإعداد كشوف صرف مكافآت بمبالغ تجاوزت القيمة المحددة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

ونُسب للمحالة الأولى، أعدت كشوف صرف المكافآت محل التحقيق بمبالغ تجاوز القيمة المحددة بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2012 للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية، وأجازت المحالة الثانية سماح البند بصرف مبالغ مالية للمخالف الثالث ولجميع العاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزارى المشار إليه.

أما المُحال الثالث، فنسب إليه اعتماد صرف مبالغ مالية لنفسه قيمتها (16845 جنيها) بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.

والمحالين الحاصلين علي حكم البراءة هم كلً من مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا ، مندوب وزارة المالية لدى مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة سابقًا.