البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم بعد نهاية سلسلة "رسالة فرح"

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بعد انتهاء سلسلة عظات "رسالة فرح" والتي أستمرت لمدة 9 عظات منذ بداية سلسلة حلقات العظة في شهر يونيو الماضى بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا.

وحول مكان عظة قداسة البابا تواضروس الثانى ذكر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لم يتم تحديد مكان إلقاء العظة نظراً لارتباط قداسته بالتواجد مع الشباب في ملتقى لوجوس الذى يجتمع فيه شباب من مختلف الإيبارشيات بمحافظات مصر.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى أكمل الأسبوع الماضى سلسلة "رسالة فرح" من خلال النصف الثاني من الإصحاح الرابع لرسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي تناولها على مدار 9 أسابيع بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 23 من يونيو الماضى بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وصولًا إلى الحلقة التاسعة والأخيرة من السلسلة في عظة اليوم.