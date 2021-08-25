الإنقاذ النهرى بكفر الشيخ وأهالى برج مغيزل يبحثان عن جثمان طالب بنهر النيل

كفر الشيخ محمد سليمان

يكثف فريق الإنقاذ النهري، وأهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من البحث عن جثة طالب غريق بنهر النيل فرع رشيد قبالة القرية.



كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتوجه لموقع الحادث والتواجد بين الأهالي، وتوفير كل احتياجاتهم، والمتابعة مع فرقة الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى مأمور مركز مطوبس، وقسم شرطة الإنقاذ النهري برئاسة الرائد محمد كمال، رئيس القسم، بلاغًا بوجود حالة غرق للطالب "أحمد عبدالقادر أحمد كنون" 17سنة، في نهاية نهر النيل قبالة قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، بناحية بوغاز رشيد، أثناء استحمامه مع مجموعة من زملائه.

انتقل رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري بدسوق، على رأس قوة من القسم، للبحث عن جثة الطالب الغارق، بالتعاون مع الصيادين، وأهالي قرية برج مغيزل.



وأكد خميس عرفة، من أهالي القرية، أن عملية البحث عن جثة الطالب الغارق بدأت منذ حوالي 5 ساعات منذ غرقه أثناء استحمامه في مياه نهر النيل فرع رشيد بنهاية القرية ناحية بوغاز رشيد.



وأضاف عرفة، لـ"اليوم السابع"، الإنقاذ النهري والأهالي يتعاونان في البحث عن جثمان الطالب، وتم الاستعانة بعدد من المراكب من برج مغيزل والقرى المجاورة لبرج مغيزل، بمشاركة أهالي وشباب القرية، باستخدام الكشافات الليلية.