ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 69.21 دولار للبرميل.. و66.02 دولار للخام الأمريكى

كتبت – مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 69.21 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 66.02 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ارتفعت، كما ارتفع خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس أمس أكثر من 5% أمس وذلك بدعم من هبوط الدولار.

وسجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.