اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:20 م
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أسعار الذهب اليوم ..إعانات البطالة الأمريكية تؤثر فى حركة السوق

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:07 م
أسعار الذهب اليوم ..إعانات البطالة الأمريكية تؤثر فى حركة السوق الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في البورصات العالمية والسوق المصرى تذبذبا واضحا بين الصعود والهبوط، وذلك على خلفية اضطراب في أداء بعض الاقتصاديات نتيجة الموجة الجديدة لفيروس كورونا، الأمر الذى دفع السعر للصعود فوق 1800 دولار لأونصة الذهب.

ويترقب السوق العالمي اليوم الخميس 26 أغسطس إعلان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأمريكية، وغالبًا ما تكون بيانات البطالة الأمريكية مؤشر كبير لتوجهات المستثمرين والبنوك والصناديق بشأن مستقبل اللجوء للملاذات الآمنة.

وهبط سعر الذهب في البورصات العالمية لمستويات دون 1795 دولارا الأمر الذى تسبب في تراجع الذهب في السوق المصري بحوالي 4 جنيهات وفق سعر إغلاق السوق أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم، 785 جنيها لعيار 21 و673 جنيها لعيار 18 وعيار 24 سعره 896 جنيها للجرام، وأونصة الذهب لا تزال في تذبذب مستمر.


سعر الذهب

اسعار الذهب

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

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