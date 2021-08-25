أسعار الذهب اليوم ..إعانات البطالة الأمريكية تؤثر فى حركة السوق

كتب – إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في البورصات العالمية والسوق المصرى تذبذبا واضحا بين الصعود والهبوط، وذلك على خلفية اضطراب في أداء بعض الاقتصاديات نتيجة الموجة الجديدة لفيروس كورونا، الأمر الذى دفع السعر للصعود فوق 1800 دولار لأونصة الذهب.

ويترقب السوق العالمي اليوم الخميس 26 أغسطس إعلان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأمريكية، وغالبًا ما تكون بيانات البطالة الأمريكية مؤشر كبير لتوجهات المستثمرين والبنوك والصناديق بشأن مستقبل اللجوء للملاذات الآمنة.

وهبط سعر الذهب في البورصات العالمية لمستويات دون 1795 دولارا الأمر الذى تسبب في تراجع الذهب في السوق المصري بحوالي 4 جنيهات وفق سعر إغلاق السوق أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم، 785 جنيها لعيار 21 و673 جنيها لعيار 18 وعيار 24 سعره 896 جنيها للجرام، وأونصة الذهب لا تزال في تذبذب مستمر.