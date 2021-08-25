أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجعا ملحوظا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 سعر 787 جنيها للجرام الآن، في حين هبط السعر العالمي للذهب دون 1800 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 سجل 787 جنيها.

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 24 سجل 900 جنيه.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أونصة الذهب 1794 دولار.

ويترقب سوق المعادن الثمينة عالمياً اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 بيان الفائدة وبيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين البريطاني ومؤشر أسعار المستهلكين الكندي ومخزونات النفط الخام الأمريكية ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب تخطي حاجز 1800 دولار للأونصة بسبب مخاوف المستثمرين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ولجوء الدول للإغلاق الاقتصادي مجدداً، فتوقعات حركة السوق العالمي للذهب باتت مرتبطة بصورة مباشرة بمستجدات وتطورات أزمة فيروس كورونا، وتراجع سعر الذهب عالمياً دون 1800 دولار.