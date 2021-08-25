اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-28 جنيها للمستهلك

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:09 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-28 جنيها للمستهلك دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-8-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين  22-23 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى بنحو 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.
 
 وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة.  
 
واستقرت أسعار البيض بين 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك 40- 42 جنيها للكرتونة،
وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 
 
 

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بورصة الدواجن

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