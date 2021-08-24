اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:42 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالسوق اليوم الثلاثاء الدواجن
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار الدواجن والبيض بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 24-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وسجلت الدواجن البيضاء بين 22-23 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الأمهات بتسجل 18 جنيها في المزرعة. 
 
وسجلت الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو . 
 
أما أسعار البيض فسجلت "الأبيض" المزارع بين 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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