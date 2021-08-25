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أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الطماطم بين 2.5-4.75 جنيه للكيلو

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:21 ص
أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الطماطم بين 2.5-4.75 جنيه للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 25-8-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم والفاصوليا الخضراء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة. 
 
وسجلت الطماطم 2.5-4.75 جنيها للكيلو مقابل 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه. 
 
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 10-22 مقابل 10-21 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو.
 
وسجلت الكوسة ليتراوح سعر الكيلو بين 3- 6.5 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.
 
 

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