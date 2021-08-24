أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار جميع الأصناف الخضروات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 مع ارتفاع طفيف في أسعار الفاصوليا الخضراء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.

وسجلت الطماطم 2.5-4.5 جنيها، البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء 10-21 مقابل 9-21 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.