اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:12 م
أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار جميع الأصناف الخضروات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 مع ارتفاع طفيف في أسعار الفاصوليا الخضراء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر. 
 
وسجلت الطماطم 2.5-4.5 جنيها، البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء 10-21 مقابل  9-21 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو. 
 
 
وسجلت سعر الكوسة  بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والبامية بين 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم بين 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة