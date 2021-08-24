وزير خارجية العراق: نريد توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل مجالات أخرى

أ ش أ

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، عن رغبة العراق في توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب أخرى، بالإضافة إلى جوانب التعاون القائمة وهي العسكرية والأمنية والنفطية.

وقال حسين - في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن العراق وروسيا يحتاجان إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين لتشمل كافة الجوانب.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه سيعرض على المسؤولين الروس، مسألة مشاركة روسيا في إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا.

وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء إس 400 هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثماني سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".