اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية العراق: نريد توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل مجالات أخرى

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:10 م
وزير خارجية العراق: نريد توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل مجالات أخرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، عن رغبة العراق في توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب أخرى، بالإضافة إلى جوانب التعاون القائمة وهي العسكرية والأمنية والنفطية.
وقال حسين - في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن العراق وروسيا يحتاجان إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين لتشمل كافة الجوانب.
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه سيعرض على المسؤولين الروس، مسألة مشاركة روسيا في إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا.
وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء إس 400 هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثماني سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".


العراق

فؤاد حسين

وزير خارجية العراق

روسيا

العراق وروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة