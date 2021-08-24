اليوم السابع
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وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة أسوان

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 09:22 ص
وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة أسوان وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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يفتتح اليوم  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من المشروعات التكنولوجيا بالمحافظة، كما يشهد الجانبين توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بمجال التحول الرقمي.
 
يشهد اللقاء افتتاح مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وتوقيع عددا من اتفاقيات التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتأهيل شباب الخريجين 2021 بين المعهد القومي للاتصالات و محافظة أسوان، كذلك توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التحول الرقمي والتنمية المجتمعية المستدامة للمواطن المصرى وتحريم وتسليم شهادات لبعض النماذج من المحافظة، وشهد اللقاء افتتاح عددا من المراكز التكنولوجية عبر تقنية الفيديو كنفرانس.
 
ويفتح الوزير مركز مبيعات شركة وى بميدان المحطة ومركز الخدمات البريدية بالمحمودية، كما يتفقد مدرسة الصم وضعاف السمع ضمن مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن تفقد مركز الابداع جامعة أسوان.
 
 

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