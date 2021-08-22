كل ما تريد معرفته عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

كتبت هبة السيد

تنفذ وزارة الاتصالات مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين طبقاً لأحدث الأساليب والمهارات، وفى إطار استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى، واستكمالًا لجهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ومتطلباته.

وكان وزير الاتصالات قد أعلن عن تدريب حوالي 19 ألف متدربا من إجمالي 37 ألفا، حيث يشمل التدريب برامج أساسيات التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وإدارة المشروعات، واساسيات الابتكار والفكر الإبداعي.

ويهدف برنامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة أو غير المنتقلين. ويشمل هذا البرنامج عدة محاور:

- محور تنمية الثقافة الرقمية

- محور تنمية المهارات الرقمية

- محور تنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي

- محور تطبيقات العاصمة

برامج تنمية الثقافة الرقمية

تهدف هذه البرامج إلى تطوير ثقافة رقمية تعتمد على الموارد البشرية أكثر من الأدوات المستخدمة. ويمكن أن يساعد الاعتماد على الجاهزية الرقمية بين العاملين في تعزيز الثقافة الرقمية.

برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية

يهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ومنها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومي.

ويستهدف البرنامج القيادات التنفيذية والإشرافية وتنفذه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) باستخدام آلية التعلم عن بُعد.

برنامج أساسيات الابتكار والتفكير الإبداعي للقادة الحكوميين

يهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع ودعم تطبيق منهجيات التفكير الإبداعي في العمل الحكومي بما يساهم في خلق نموذج عمل وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التميز الحكومي.

ويستهدف البرنامج القيادات التنفيذية والإشرافية وتنفذه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) باستخدام آلية التعلم عن بُعد.

برنامج التحول الرقمي لمكافحة الفساد

يهدف البرنامج إلى نشر وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد من خلال التحول الرقمي والحوكمة والبنية المعلوماتية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. ويستهدف البرنامج الإدارة الإشرافية وتنفذه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باستخدام آلية التعلم عن بُعد.

برنامج أساسيات التحول الرقمي

يهدف البرنامج إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة لتحقيق رؤية مصر الرقمية. ويستهدف البرنامج موظفي الدرجة الأولى (ب) والثانية والثالثة وينفذه المعهد القومي للاتصالات باستخدام آلية التعلم عن بُعد.

برامج تنمية المهارات الرقمية

تهدف هذه البرامج إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة استرشادًا بنتائج العاملين.

برنامج أساسيات المهارات الرقمية

يهدف البرنامج إلى نشر الثقافة الرقمية وتمكين الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة

ويستهدف البرنامج العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنفذه مؤسسة "أي سي دي إل" العربية باستخدام آليات التدريب التفاعلي والتعلم عن بُعد.

برامج مهارات الحاسب الآلي المتقدمة

يهدف البرنامج إلى تمكين الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات من خلال برامج وشهادات معتمدة دوليًا وفق معيار يضمن جودة المنهج التدريبي والاختبارات.

ويستهدف البرنامج العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنفذه شركات Microsoft/ Cisco/ Certiport باستخدام آليات التدريب التفاعلي والتعلم عن بُعد.

برامج تنمية مهارات العاملين

تهدف هذه البرامج إلى تنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي. ويندرج تحتها عدة برامج تهدف إلى تنمية المهارات في مجالات محددة، منها:

- برامج تنمية المهارات القيادية والتخصصية لمديري وحدات التحول الرقمي

- برامج تنمية مهارات العاملين بقسم دعم البنية التحتية

- برامج تنمية مهارات العاملين بقسم دعم الأعمال

- برامج تنمية مهارات العاملين بقسم تكامل التطبيقات