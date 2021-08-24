وزير الاتصالات: رفع كفاءة خدمات الانترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت هبة السيد، عبد الله صلاح

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة حياة كريمة علي هامش افتتاح عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة أسوان، حيث سيتم ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 900 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى نهاية العام الحارى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بالف محطة محمول تشاركية، كذلك تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا.

فيما قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ 650 بثلاث مراكز هامة بالمحافظة تشارك وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تنفيذهم ويتمحور دورها الرئيسي فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوصيل كابلات الالياف الضوئية.

ويفتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من المشروعات التكنولوجيا بالمحافظة، كما يشهد الجانبين توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بمجال التحول الرقمي.

ويشهد اللقاء افتتاح مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وتوقيع عددا من اتفاقيات التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتأهيل شباب الخريجين 2021 بين المعهد القومي للاتصالات ومحافظة أسوان، كذلك توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التحول الرقمي والتنمية المجتمعية المستدامة للمواطن المصرى وتحريم وتسليم شهادات لبعض النماذج من المحافظة، وشهد اللقاء افتتاح عددا من المراكز التكنولوجية عبر تقنية الفيديو كنفرانس.

ويفتح الوزير مركز مبيعات شركة وى بميدان المحطة ومركز الخدمات البريدية بالمحمودية، كما يتفقد مدرسة الصم وضعاف السمع ضمن مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن تفقد مركز الابداع جامعة أسوان.