اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:04 م
أكرم القصاص
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ضمن مبادرة حياة كريمة

وزير الاتصالات: إنشاء 80 برج محمول وتوصيل الألياف الضوئية لـ110 منازل بأسوان

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:50 م
وزير الاتصالات: إنشاء 80 برج محمول وتوصيل الألياف الضوئية لـ110 منازل بأسوان حياه كريمه
كتبت هبة السيد، عبد الله صلاح

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كشف  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مشروعات الوزارة بمبادرة حياة كريمة بثلاث قرى محافظة أسوان وهم ادفو ونصر النوبة وكوم امبو، علي هامش افتتاح عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة أسوان.
 
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1- توصيل كابلات الالياف الضوئيه ل 110 الف منزل فى هذه القرى بنهاية العام الجارى.
 
2- تطوير 44 مكتب بريد فى ثلاث قرى بأسوان لتمكين المواطنين من الحصول علي خدمات مالية ومجتمعية وحكومية وبريدية متطورة.
 
3- إنشاء 80 محطة محمول جديدة لشركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرى "اورنج وفودافون والمصرية للاتصالات we واتصالات" فى قرى ادفو وكوم امبو ونصر النوبة خلال عام، لتطوير مستوى خدمات المحمول للمواصفات القياسية والعالمية فى هذه المحافظات وتراعي أيضا القواعد الصحية والبيئة العالمية.
 
 
 

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