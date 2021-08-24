نيابة عابدين تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين

أمرت نيابة عابدين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة، واعترف المتهم بالاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المسروقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

رعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولين المصدر، مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب "المغافلة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.