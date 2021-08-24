اليوم السابع
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مسؤولة بالأمم المتحدة تشيد بـ"ممشى أهل مصر": مصر رائدة فى التطوير الحضري

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:39 م
مسؤولة بالأمم المتحدة تشيد بـ"ممشى أهل مصر": مصر رائدة فى التطوير الحضري ممشى اهل مصر
كتبت : هند المغربي

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أكدت الدكتورة رانيا هدية ممثل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في مصر " أن مصر دولة رائدة في التطوير الحضري مشيدة بمشروعات التطور الحضري التي تشهدها محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية منها " ممشي أهل مصر" الذي يمتد بطول نهر النيل في كافة محافظات الجمهورية وكذلك مشروع تطوير منطقة مجرى العيون الأثرية مؤكدة على أهمية الخطوات السريعة التي تتخذها الدولة المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات مميزة ومستدامة لجميع المواطنين دون إستثناء

وأشارت الدكتور رانيا هدية إلى التعاون المثمر مع الحكومة المصرية ممثلة في عدة وزارات مشيدة بخطة الدولة في ربط المشروعات والفكر التكاملي الذى تتخذه الدولة بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية بدعم التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في دعم وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصرى.

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جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بتوفير مدن ومجتمعات محلية ومستدامة ويأتي ذلك ضمن سلسله ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنمية المستدامة بحضور ممثلي مكاتب الأمم المتحدة المعنية د. محمد بيومي، مدير مشروعات البيئة والطاقة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كلا من د. رانيا هدية ممثل المنظمة في مصر مهندس عمرو لاشين - مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية ود. سلمى يسري مسؤول برنامج الإسكان والتطوير العمراني ومهندسة ياسمين سابق - مسؤول برنامج التنقل الحضري

جانب من ورشه العمل

 


الأمم المتحدة

رانيا هدية

الهابيتات

التنمية المستدامة

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