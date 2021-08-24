اليوم السابع
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مخالفات بقانون المرور الجديد تعرضك لدفع 8 آلاف جنيه غرامة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:00 ص
مخالفات بقانون المرور الجديد تعرضك لدفع 8 آلاف جنيه غرامة.. تعرف عليها قانون المرور الجديد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نص قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، ولا تزال مناقشاته لم تحسم حتى اللحظة داخل أورقة البرلمان، مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة الرادعة للمخالفين، ويجرى من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه ومن تلك المخالفات:
 
- السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق.
 
- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
 
- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.
 
- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة.
 
- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
 
- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
 
- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
 
- تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س.
 
- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
 
- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى.
 
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
 
- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
 
- قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها.
 
- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
 

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة فى قانون المرور الجديد ، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، حيث أنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور .

 

 


قانون المرور الجديد

مخالفات مرورية

الشريحة الخامسة

البرلمان

اخبار الحوادث

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