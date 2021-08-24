لحصوله على أعلى درجات التميز .. تكريم عامل بشركة حلوان للمسبوكات بالإنتاج الحربى

كتب زكى القاضى

قام المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، بتكريم سامح صابر محمد علي أحد العاملين المنقولين من شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) للعمل بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، وذلك لتفعيل الاستفادة القصوى من الطاقات غير المستغلة فى المصانع التابعة للهيئة، حيث حصل على أعلى الدرجات في النموذج المعد لتقييم العمالة، وذلك خلال الخمس أسابيع الأولى من نقله، يأتى ذلك فى ضوء موافقة المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على منح أحد العاملين بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) مكافأة مالية وتكريمه نظراً لتميزه.

ويأتى هذا التكريم فى إطار السياسة التي ينتهجها "الإنتاج الحربي" للاهتمام بتشجيع العاملين بالشركات والوحدات التابعة على استمرار التطوير والإنجاز والإبداع وترسيخ قيم العمل، وذلك من خلال تكريم المتميزين منهم، وتم التأكيد على إعتزاز قيادات الإنتاج الحربي بالعاملين في مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد على مدار العام.

وأعرب المهندس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن تمنياته بأن يكون سامح صابر قدوة لزملائه وأن يكون تكريمه بمثابة تشجيع لكافة العاملين بقطاع الإنتاج الحربي على تقديم المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصةً وأن "الإنتاج الحربي" يعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

من جانبه، أبدى سامح صابر محمد سعادته بهذا التكريم وبالدعم المستمر الذي يتلقاه من قياداته وزملائه بالإنتاج الحربي، لافتاً إلى أنه يعتبر هذا التكريم بمثابة حافز له لتقديم المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي.