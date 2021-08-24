عامل يمزق جسد شابين ويحاول ذبح أحدهما فى منية النصر بالدقهلية.. اعرف السبب

الدقهلية - شريف الديب

مزق عامل بناحية قرية الرحلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جسد اثنين من الشباب وحاول ذبح أحدهما، لخطبته فتاة كان يخطبها من قبله المتهم.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر إلى مأمور المركز بوصول "محمد م" 24 سنة عامل، مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن، ونجل عمه "أشرف م" مصاب بجرح قطعى فى الرقبة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصاب اتهم عامل 30 سنة، مقيم بذات القرية، بإحداث إصابتهما بآلة حادة "مطواة" كانت بحوزته، لكون المصاب الثانى قام بخطبة إحدى الفتيات السابق خطبته من المتهم.

تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر رقم 7717 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.