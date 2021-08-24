صور وفيديو من موقع حادث مصرع عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

كتب أحمد عبد الهادي

رصد اليوم السابع أول صور لموقع حادث مصرع عاملين وإصابة 8 آخرين، نتيجة انهيار سقالة عليهم، خلال أداء عملهم في موقع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل فريق من ضباط مديرية أمن الجيزة، لموقع الحادث، وجاري الاستماع لأقوال المشرفين على الموقع، وعدد من زملاء الضحايا، بالإضافة للاستماع لأقوال المصابين.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن العمال أصيبوا نتيجة سقوط جزء من مبنى عليهم، خلال أداء عملهم، وأصيبوا بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انهيار جزء من مبنى بموقع تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن جزء من مبنى سقط على العمال مما أسفر عن مصرع اثنين، وإصابة 8 آخرين.

وتم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



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