شاهد بـ"خلية المرابطون 2": المتهمون تلقوا تدريبات على السلاح فى سوريا

كتب إيهاب المهندس

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لاقوال الشهود فى محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمجرى التحريات فى القضية وقال بعد حلف اليمين، إن المسئول الرئيسي عن تنظيم المرابطون كان يتلقى تعليماته من قيادات تنظيم القاعدة، وأن التحريات توصلت إلي أن القائد والزعيم للتنظيم الملقب "أبو سهم" ولم تتوصل التحريات إلي صحة اسمه أو جنسيته.

وتابع: المتهمين أعضاء في تنظيم المرابطون، معتنقين لفكر تنظيم القاعدة وسافروا إلي دولة سوريا للالتحاق بتنظيم المرابطون باعتباره تابع لتنظيم القاعدة ويتبني نفس أفكاره، وتنظيم المرابطون يزعم إقامة الخلافة الإسلامية وذلك باستخدام العنف والسلاح والقوة لتحقيق أغراضه، وهو ما قام به التنظيم في دولة سوريا من حرب عصابات في الشوارع".

واستكمل: المتهمون تدريبات عسكرية في معسكرات بدولة سوريا تضم لم تتوصل التحريات إلي أماكنها بالتحديد، وأيضا توصلت التحريات إلي تلقى المتهمين تدريبات عسكرية على استخدام السلاح الآلي وذلك بقصد تنفيذ افكار التنظيم التي تشمل استهداف المنشآت العامة والحيوية واستحلال دماء المسيحين".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلي المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.