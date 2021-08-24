اليوم السابع
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سقوط عنصر إجرامى وراء سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة عابدين

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:32 ص
سقوط عنصر إجرامى وراء سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة عابدين جريمة السرقة -أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة عابدين  لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.
 
رعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولين المصدر، مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب "المغافلة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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