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زى النهاردة.. النيابة تتلو أمر إحالة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:00 ص
زى النهاردة.. النيابة تتلو أمر إحالة 47 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من سنتين، يوم 24 أغسطس 2019، نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

وخلال تلك الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالتهم، وطالبت النيابة بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بامر الإحالة، وفيما انكر المتهمين التهم الموجهة إليهم

كان تشكيل الدائرة وقت فى ذلك الوقت بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


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