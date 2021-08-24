رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 تظلما على امتحانات الثانوية حتى اليوم

كتب لؤى على

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد طلبات التظلم على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تلقتها مقرات التظلم بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات بلغ حتى اليوم 19344 تظلما في مختلف المواد الدراسية.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات التظلم التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغت عدد طلبات في مادة الأحياء 3026 تظلما، والفيزياء 2708، والكمياء 2178، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد التظلمات في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات التظلم في باقي المواد اقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك على مستوى كافة المحافظات.

وأشار الدكتور سلامة داود، إلى أن الإدارات المعنية بفحص طلبات التظلم قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التى يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب التظلم المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة طمأنه للطلاب؛ أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح سوف تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب التظلم بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.