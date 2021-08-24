تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 – 8 – 2021، استقرارا لمعظم الأصناف حيث تراوح سعر الكندوز البلدى بين 140 – 160 جنيها للكيلو ، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-155 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 130 – 160 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.