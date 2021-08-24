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تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 – 8 – 2021، استقرارا لمعظم الأصناف حيث تراوح سعر الكندوز البلدى بين 140 – 160 جنيها للكيلو ، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-155 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 130 – 160  جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.


اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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